Rég volt már, amikor a babaarcú énekes testét nem lepték be teljesen a tetoválások. Bieber jó ideje lázadó időszakát éli, és amikor csak teheti, tetováltat. Legutóbb is így tett, nem is akárhova! Rajongói kénytelenek lesznek hozzászokni, hogy az énekes nyakán ezentúl ott tetszeleg egy rózsa.

Neked mi a véleményed?