Nem kell azonban méregdrága, öko, bio, organikus termékeket vásárolnod ahhoz, hogy kiélvezd a természetes szépségápolás előnyeit, mert te magad is előállíthatod őket különféle olajok segítségével. A növényi olajok és illóolajok ugyanis tökéletesen alkalmasak például az arcápolásra, mivel képesek eljutni a bőr mélyebb rétegeibe is és ott kifejteni pozitív – hidratáló, regeneráló, tápláló - hatásukat.



Nincs más dolgod, mint egy bázisolajba – mandula, argán, jojoba, olíva – csepegtetni a kiválasztott illóolajat és máris élvezheted a természetes hatóanyagok szépítő erejét.





Fontos szabályok házi olaj készítésekor

Nagyon fontos, hogy a legtöbb illóolaj nem használható hígítatlanul! 100 ml arcápoló olaj elkészítéséhez 97 ml bázisolajat és 3 ml illóolajat kell elkeverni

A több illóolaj nem növeli a készítmény hatásosságát, viszont károsíthatja a bőrt

Csak és kizárólag megfelelő minőségű, 100%-os tisztaságú olaj használata ajánlott. Az olcsó, szintetikus változatok semmilyen pozitív hatással nem bírnak

A szem környékén tilos az illóolaj használata

Mindig végezz bőrpróbát, mielőtt magadra kened a készítményt

Az elkészült keveréket fénytől, hőtől, levegőtől elzárva kell tartani - legjobb egy sötét, jól záródó üvegcsében, hűvös helyen tárolni

Problémák és megoldások olajozottan

Száraz bőr

A száraz bőrre jótékonyan hat a narancsvirágolaj, hiszen regenerálja a sejteket, hidratál és fokozza a bőr rugalmasságát. Ezt az olajat általában még az érzékeny bőrűek is nyugodtan használhatják.



Zsíros bőr

A zsíros bőrt kordában tartja a citromolaj, amely összehúzza a pórusokat, méregtelenít és mivel baktérium- és vírusölő hatással is rendelkezik, így felveszi a harcot a pattanásokkal is.



Érett bőr

Az érett bőr egyik legjobb barátja a grapefruitmagolaj. Mivel nagyon gazdag antioxidánsokban és C-vitaminban segíti a sejtek regenerálódását, s így hatékonyan küzd az öregedés jeleivel is.



Vegyes bőr

A vegyes bőrnek egy olyan hatóanyagra van szüksége, amely a száraz részeket hidratálja, ugyanakkor a zsírosabb területek tisztátalanságait is kezeli. A levendulaolaj mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, sőt ennél jóval többel is.



Az illóolajok tárháza kimeríthetetlen és jótékony hatásuk felsorolását szinte a végtelenségig folytathatnánk. Egy biztos, ha olyan terméket szeretnél magadra kenni, amelyről 100%-ban tudod, hogy mit tartalmaz, akkor érdemes magad elkészítened a szépítő szérumodat, ám ha kissé kényelmesebb vagy akkor a bevált arckrémedhez is hozzácsepegtetheted a kiszemelt illóolajat, így növelve a kedvenc kozmetikumod hatását.