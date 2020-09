Berki Krisztián úgy tűnik, annyira aggódik a koronavírus miatt - amit volt párja, Hódi Pamela is elkapott - hogy beszerzett egy teljes védőfelszerelést.

„Nos mindenkit meg kell nyugtatnom. Nem a 80-as évek ikonikus filmjének, a Ghostbusters, azaz a Szellemirtóknak az újragondolt remake verziójának főszerepét vállaltam el. Korántsem. Bár mi tagadás, mivel lételemem a segítés, szívesen vállalnám, és ha egyetlen mód lenne is rá, meg is tenném, hogy a 21.század rossz szellemét, a koronavírust kiirtsam az országból, sőt az egész világból. Mert ez a gonosz és alattomos vírus (szellem), nem ide való, de még a neve is viszolygást kelt számomra, hiszen a korona, mint egy magasztos jelkép, nem a testbe, hanem a fejre való" – írta Instagram-oldalán.

Majd kitért arra, miért is viseli a furcsa védőruhát: Nati miatt.

„De visszatérve a különös öltözethez, ami sokaknak furcsa lehet, számomra mindössze némi óvintézkedést jelent, hiszen ebben a helyzetben igyekszem vigyázni Natira, és persze az egész családomra. Vigyázzatok Ti is magatokra és mindenkire körülöttetek."