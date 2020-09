"Most tényleg az utcára kerülök. Senkit nem érdekelnek a végzések, fellebbezések, elutasítások és a könnyeim. Egy élet munkája után földönfutóvá akarnak tenni. Egy hetem van, és végleg ellehetetlenítenek, de nyilvánosságra hozok minden dokumentumot, mert ebben az ügyben hamisítás is volt, a nevemmel visszaélő mediátor és álügyvéd is közreműködött. Arra számítottak, hogy ebbe belehalok, de nem vagyok rá hajlandó!" - nyilatkozta Ica a Blikknek.