Alaposan mérlegelj!

Egy állat mindennapos törődést igényel, a vele kapcsolatos feladatok alól nem bújhatsz ki, hiszen ő teljes mértékben tőled függ, és ez így is marad élete végéig. Éppen ezért a döntésedben száz százalékig biztosnak kell lenned. Előfordulhat, hogy megváltoznak az életkörülményeid az évek során, például elköltözöl, munkahelyet váltasz és más időbeosztás szerint élsz, vagy akár új családtag érkezik hozzád, ezekkel is számolnod kell. Vedd figyelembe, hogy ha elutazol, valakire rá kell bíznod az állatot ha pedig ez nem lehetséges, magaddal kell vinned őt.

Gondolod át, hogy egyáltalán milyen kiskedvenc illene hozzád. Hiszen egy kutyus valamivel több odafigyelést igényel, mint egy cica, de talán szorosabb kötelék tud kialakulni vele. Ám az ebek fajtái között is nagy különbség lehet, hiszen valamelyiknek hatalmas a mozgásigénye, ez pedig hatással lesz a mindennapjaidra.

Számolj azzal, hogy egy állat költségekkel jár. Még ha örökbe is fogadod őt egy menhelyről, egy kisebb összeget ki kell fizetned az ivartalanításra, az oltásokra és a mikrochipre ott helyben. De ezen kívül is rá kell majd költened kedvencedre, hiszen be kell szerezned a neki a szükséges felszereléseket, állatorvoshoz kell vinned rendszeresen, és természetesen etetni kell őt, de egy nem várt betegség, baleset is plusz ráköltéssel járhat.

Az első lépések

Keress az interneten egy menhelyet, civil állatvédő szervezetet vagy egy úgynevezett gyepmesteri telepet. Mindegyik azt a célt szolgálja, hogy otthont találjon az állatoknak. Sok esetben már a honlapon tudsz válogatni a négylábúak között.

Amikor elmész egy menhelyre, készülj fel rá, hogy alaposan kikérdeznek arról, hogy milyen körülmények között élsz, milyen életvitelt folytatsz, illetve megkérdezik majd, mik az elképzeléseid, a lehetséges megoldásokat pedig közösen átbeszélitek a menhely munkatársával. Tanácsot kaphatsz arra vonatkozóan is, hogy milyen állat illene hozzád, és mivel is jár majd a tartása egészen pontosan.

Miután sikerült átbeszélni, megnézheted őket, és kiválaszthatod a kis társadat( ha ezt nem tetted meg már előzőleg az interneten).

A legtöbb menhelyen van rá mód, sőt kifejezetten feltétel is lehet, hogy mielőtt hazavinnéd, többször látogasd meg a kutyust, tölts vele egy kis időt, hogy egymásra hangolódjatok. Így jobban meg tudod ítélni, hogy valóban ő lesz-e a neked való házi kedvenc.

Jó, ha tudod!

Szerződést kell kötnöd a menhellyel, ahhoz hogy hazavihess egy állatot. Gyakran ebben benne van például az ivartalanítási kötelezettség, ha ez még nem történt meg. Azt is kiköthetik, hogy az állatot másnak nem adhatod át a szervezet tudta nélkül.

Előfordulhat, hogy meglátogatnak majd, és ellenőrzik, hogy megfelelő körülmények között tartod-e az állatot, megkapta-e az oltásokat, megtörtént-e az esetleges ivartalanítás. Ha úgy ítélik meg, hogy nem tettél eleget a kötelességeidnek, akár el is vehetik tőled az állatot. De néhány menhely még az örökbefogadás előtt leellenőrzi hogyan is élsz, mi vár majd a kutyusra.

A menhelyek nagyon segítőkészek, és legfőbb céljuk, hogy az állatok valóban jó helyre kerüljenek. Éppen ezért sokszor abban is segítenek, ha váratlan egészségügyi probléma lép fel az állatnál, miután már örökbe fogadták, és a gazdi esetleg nem tudja a költségeket biztosítani.

Olyan is előfordulhat, hogy néhány nap vagy hét után az illető meggondolja magát az örökbefogadással kapcsolatban, ilyenkor visszaveszik az állatot.

A menhelyi kutyusok köztudottan sokkal hálásabbak és ragaszkodóbbak, hiszen valószínűleg nem volt könnyű előéletük, és nagyon vágynak egy igazi otthonra. Ne gondold, hogy csakis keverék kutyusokat fogadhatsz örökbe, hiszen sok esetben fajtatiszta négylábúak is gazdira várnak.