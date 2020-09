A sztárfodrász úgy érzi jót tett neki a nyugalom és az együttlét, valamint legfőképpen az, hogy senkihez sem kell alkalmazkodnia.

„Nyár eleje óta nincs párom, abszolút egyedül vagyok. Nyugodt is az életem!" – kezdte mesélni a Hot magazinnak.

Zsidró arról is beszámolt, mennyire élvezte a karantén időszakot, hiszen akkor végre teljesen sajátmagára tudott koncentrálni. Emellett hozzátette azt is, hogy nem unatkozik. Régebben karatézott, most pedig kickbox-edzésekre jár, illetve kipróbált egy különleges japán diétát is.

„Nem akarok már kompromisszumokat kötni. Fiatalon rugalmas voltam, a feleségemmel harmóniában éltem, de már elromlottam" - jegyezte meg a sztárfodrász, aki úgy gondolja minél idősebb az ember, annál nehezebb megszokni egy új személy életstílusát.