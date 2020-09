A Glee sztárja még július 9-én tűnt el a kaliforniai Piru-tóban, miután négyéves fiával csónakázni indultak. A színésznő holttestét napokkal később megtalálták, most pedig elkészült a toxikológiai jelentés is.

Naya Rivera boncolása után a hatóságok megállapították, hogy bár valóban baleset történt, a színésznő beteg volt, ráadásul amfetamin, diazepám, etanol, koffein, fentermin és alkohol is volt a vérében. A színésznő vertigóval küzdött, ami hirtelen egyensúlyvesztéssel jár. Betegségét antihisztaminokkal kezelte, de a vízben hatványozódott a rossz állapot. A jelentésből kiderül az is, hogy a csónakban három darab alkoholtartalmú ital is volt, amik közül egy teljesen el is fogyott a színésznő halála előtt -írja a People magazin.