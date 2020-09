II. Erzsébet még unokatestvérének Diana Bowes-Lyonnak küldött leveleiben, vallott érzéseiről, miszerint őrülten szerelmes Roddy Macleodba, aki katonaként szolgált illetve a királynő testőre is volt - írja a Daily Mail Online.



Azonban nem csak Erzsébetnek tetszett meg a fiatal 26 éves férfi, hanem nővérének, Margeretnek is. Volt olyan is, amikor egy partin hármasban táncoltak. Románcuk azonban sosem teljesedett be, hiszen mindezek után 8 hónappal Fülöp eljegyezte a királynőt és ő lett az örök szerelem.