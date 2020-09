Végre elkészült L.L. Juniorék otthona, így végre beköltözhettet Lacika is az új szobájába, ahol nemcsak játékai kaptak helyet, hanem elhunyt testvére, Dávidka fotója is méltó helyre került.

L.L. Junior fia, Lacika szeptember elején kezdte az első osztályt, így az új szobájába már egy íróasztal is helyet kapott. A sok használati tárgy mellett elhunyt testvére, Dávidka fotója is megtalálható.

„Egyértelmű volt, hogy Dávidkáról is készítünk képet, amit kiteszünk Lacika szobájába. Egyelőre az asztalon van, de azt kérte, tegyük az ágya fölé, hogy még közelebb legyen hozzá. Mire hazajön az iskolából, fel is teszem majd oda. Mindenkinek hiányzik Dávidka, aki már az angyalokkal van. A testvérének is, ez így természetes, szinte nincs olyan nap, hogy ne beszélnénk róla" - nyilatkozta a rapper a Blikknek.

Junior felesége Kinga azonban nem otthon, hanem kórházban várja első közös gyermekük megszületését, mivel veszélyeztetett terhes.

„Már a kislány szobája is teljesen kész van, izgatottan várjuk. Kinga szerencsére jól van és a pici is, minden a legnagyobb rendben. Már csak pár nap, és a kezemben tarthatom a kislányomat. Lacika már mondta, hogy róla is szeretne fotót a szobájába, ez azért nagyon jólesik egy apának" - mondta boldogan Junior.