Ahogy hűvösödnek a reggelek, úgy alakulnak át folyadékfogyasztási szokásaink is. Míg nyáron a víz esik jól, ősszel és télen inkább egy csésze finom, forró tea. Lássuk, melyek az őszi időszak legkedveltebb tea fajtái, és miért érdemes fogyasztani őket.

Borsmenta teaA borsmenta olyan, akár egy varázsoldat. Amellett, hogy mentolos zamata miatt élénkít, megszünteti a nassolás utáni vágyat, segít a méregtelenítésben és gyomornyugtató hatása van. Nem véletlen, hogy sokan aromaterápiában is használják, ugyanis hűsítő és nyugtató hatása van. A borsmenta rengeteg C-vitamint, mangánt és rezet tartalmaz, emellett vírusölő és görcsoldó hatással is bír. A jó hír, hogy naponta akár 4-5 csészényit is fogyaszthatsz belőle, így ha szereted a borsmenta ízét, ne habozz, és tankolj fel teafűből vagy friss borsmentából a hűvösebb napokra!

Csalán teaA csalán az egyik leghagyományosabb gyógynövényünk. A hideg idő beköszöntével érdemes rendszeresen fogyasztani, ugyanis azon túl, hogy cukor nélkül is finom, számtalan jótékony hatása van. A csalán tea erősíti az immunrendszert, véd a légúti megbetegedésektől, és a benne található szerotonin a téli depressziótól is megvédi az idegrendszert. Ha ez nem lenne elég, remek zsírégető hatása van, természetesen cukor nélkül fogyasztva. A csalán tea gyógyír lehet ízületi panaszokra, allergiás tünetek enyhítésére, és vértisztító hatásának köszönhetően igazi csodanövényként tartják számon. Az őszi időszakban célszerű kúraszerűen fogyasztani: 6 héten át fogyasztva, napi egy csészével, de ha imádod az ízét, bátran igyál belőle minden nap.

Citromfű teaA citromfű nemcsak fűszerként, de gyógynövényként is igencsak népszerű. Antibakteriális, de legfőképp idegerősítő és nyugtató hatása miatt ismert, emellett serkenti a máj működést, javítja az emésztést, és izzasztó hatása van. Utóbbi miatt ajánlják meghűléses betegségek kezelésére. Ha megbetegedtél, fogyassz napi 2-3 csészével, immunerősítés céljából pedig érdemes naponta, két naponta egy csészével inni.

Kamilla teaA kamilla virágából készült tea tökéletes gyógyír köhögésre, görcsös fájdalmakra és a meghűlés tüneteire. Megfázás vagy nátha esetén ülőfürdőnek vagy inhalálni is jó választás, az illóolajok ugyanis belélegezve is hatásosak. Ha teaként fogyasztod, legalább negyed óráig hagyd ázni a forró vízben, és fogyassz napi 3-4 csészével. A kamilla a számtalan jótékony hatása mellett tökéletes társad lehet a mindennapokban, ugyanis ha a hűvösebb időben nem kívánjuk a vizet, akkor sem szabad megfeledkezni a napi több liter folyadék elfogyasztásáról, a kamilla tea pedig egy kis citrommal ízesítve isteni nedű.

Gyömbér + citromA felsorolt gyógyteákon túl az egyik legjobb őszi, immunerősítő keverék a gyömbér és a citrom egyvelege. A gyömbér az egyik leghatékonyabb anyagcsere gyorsító, aminek vízhajtó hatása is van, javítja a veseműködést, tele van A-, C-, E-, és B-vitaminnal, és tökéletesen fertőtleníti a szervezetet. Citrommal keverve, amely köztudottan az egyik legjobb C-vitamin forrás, nemcsak isteni finom, de az egyik legjobb immunerősítő kombó is. Vegyél egy citromot, egy gyömbért, és egy kis mézet. Kockázd fel a citromot, reszeld le a gyömbért, és ha szeretnél, adj hozzá egy kis mézet. Hagyd összeérni az ízeket, majd fogyaszd magában, napi 1-2 kiskanállal, vagy ha magában nem szereted, használhatod hideg vagy meleg italokhoz keverve.