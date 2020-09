Több napja már Magyarországon bújkál a Paula és Paulina sztárja, a világhírű venezuelai színésznő, Gabriela Spanic, aki a Dancing with the Stars című műsorban fogja hamarosan elvarázsolni a nézőket.

Vasárnap történt a nagy leleplezés a Sztárban sztár című műsorban, amikor végre kiderült, hogy Gabriela Spanic is részt vesz a a TV2 egyik őszi nagy dobásának szánt Dancing with the Stars – Mindenki táncol című szuperprodukciójában.

A színésznő az adás utáni partin mesélt a Ripostnak a szerelmi életéről és arról, hogy érzi nálunk magát.

„Hogy őszinte legyek, többször jártam már Magyarországon, de eddig nem tűnt fel, hogy ilyen helyesek a magyar pasik! Bevallom, alaposan meglepődtem, amikor megérkeztem és találkoztam néhánnyal. Eddig úgy voltam vele, hogy a latin pasiknál nincs dögösebb, de most már látom, hogy a magyar férfiak méltó versenytársaik. Amikor megérkeztem, rendeltem ezt-azt a szobaszerviztől. Hamar kopogtatott is a szobapincér... Egy pillanatig azt hittem, hogy kandikamerás tréfa áldozata lettem és mindjárt kiderül, hogy egy chippendale fiút küldtek hozzám. Nem így lett! A jóképű srác mindössze letette az asztalra, amit kértem, majd diszkréten távozott" - mondta mosolyogva a venezuelai szépség.

Gabriela egyébként jelenleg egyedülálló, mióta szakított a gyermeke apjával szingliként éli a mindennapjait, de úgy tűnik a magyar férfiak kedvéért hajlandó lenne ezen változtatni.

„Örök szingli vagyok, de igazából nem zárkózom el a szerelemtől. Ha pedig a pasi magyar, akkor még kevésbé. Amióta megérkeztem hozzátok, rengeteg bókot kapok. A magyar férfiak nem félénkek, ami különösen szimpatikus nekem. A ti véretek is olyan forró, mint az enyém" - nyilatkozta sejtelmesen Spanic.