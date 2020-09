A 29 éves énekesnő, Jesy Nelson pánikrohammal küzd, melynek most a rajongói is szemtanúi lehettek. Jesy egy élő rádióadásban sírta el magát, miután rátört a roham és remegni kezdett. Az énekesnő zenésztársai, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock és Jade Thirlwall próbálták megnyugtatni a feldúlt sztárt, aki később bevallotta, hogy teljesen legyűrték az érzései - írja a The Sun.