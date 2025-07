Nem verte nagy dobra: titokban lovaggá ütötték Robbie Williamst

Örömteli hírekről számolt be a brit sajtó. Kiderült, hogy nyilvánosság előtt teljesen titokban lovaggá ütötték Robbie Williamset. A világhírű előadóról kevesen tudják, hogy a számtalan zenei díja mellett másra is büszke lehet: 2006-ban ő alapította a Soccer Aid nevű szervezetet, ami az elmúlt évek alatt 106 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ráadásul 2000 óta ő a jótékonysági szervezet nagykövete is. Robbie Williams nem csak pénzügyileg támogatja a rászorulókat, hanem példaképként is szolgál az emberek számára, mióta őszintén beszélt a függőségeiről és mentális problémáiról, valamint arról, hogy hogyan lehet leküzdeni ezeket.

Robbie Williamset lovaggá ütötték: régóta kijárt már neki ez az elismerés a királytól

Forrás: Getty Images Europe

Robbie Williams kapott egy második esélyt az élettől és élt vele

A Mirror számolt be róla, hogy David Beckhammel egy időben Robbie Williamset is lovaggá ütötte Károly király. A zenész életpályája, zenei sikerei, és karitatív tevékenysége után evidens volt, hogy egyszer belőle is Sir lesz, csak az időpontja volt kérdéses. Az előadó barátja Scott Mills rádiósztár így reagált a kinevezésre:

Megérdemli! Ne felejtsük el, ő a történelem legtöbb díjával rendelkező brit énekese. Azt hiszem, hogy ezt meg kell ünnepelnünk és el kell ismernünk, hogy mennyi örömöt szerzett mindannyiunknak. Nem csak a zenei világban elért sikerei miatt érdemli meg, hanem azért is, mert a nyilvánosság előtt küzdött meg a démonaival, és sikerült átállnia a másik oldalra.

Vitathatatlan, hogy a korábban függőségekkel és mentális problémákkal küzdő sztár az egyik legismert arca az újrakezdésnek és a felelősségvállalásnak. Robbie Williams ugyanis őszintén bevallotta, hogy függő volt, és mentális problémákkal küzd. Ő azonban a józanságot, és az életet választotta az önsajnálat helyett.