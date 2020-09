Metzker Viki élete is visszaállt a régi kerékvágásba. Míg a karantén az ő hétköznapjait is jócskán felülírta, a nyár közepén számára is újraindult az élet és újra megtelt fellépésekkel a naptárja.

A mozgalmas hetek után most megérdemelten pihen a szerelmével a szexi lemezlovas. Persze a pihenés alatt sem feledkezett meg a közösségi oldaláról, ahova egy igazán arcpíritó képet töltött fel.

A gyönyörű formás popsit elnézve sokan cserélnének most Viki szerelmével, Gabennel.