Lékai-Kiss Ramóna nem is lehetne boldogabb: házasságába újra visszaköltözött a romantika és a szakmai élete is egy teljesen új irányt vett, mostantól a TV2 képernyőjén láthatják majd a csinos édesanyát a tévénézők.

A csinos műsorvezető Lékai-Kiss Ramóna a Ripostnak számolt be arról, hogy milyen hatással volt házasságára a karanténban együtt töltött időszak.

„A koronavírus-világjárvány a mi életünkben is komoly változást hozott. Karanténba vonultunk, szinte ki sem mozdultunk és ha nem is könnyen, de megtanultuk élvezni az együtt töltött minőségi időt. Szokták mondani, hogy a karanténban kilenc hónap után vagy egy baba érkezik egy házaspárhoz vagy a válóperes ügyvéd. Nos, az én férjem most is itt van velem, és még szeret, szóval nálunk jól sült el a dolog" - mondta boldogan Rami.

A műsorvezető úgy érzi, hogy nagyon jót tett a férjével való kapcsolatának, hogy ilyen sok időt tudtak együtt tölteni az elmúlt hónapokban.

„Ahogy a karantén után visszamentünk dolgozni, elindultak újra azok a »szeretlek« üzenetek, amiket a kapcsolatunk elején napi szinten küldözgettünk egymásnak. Visszaköltözött a romantika a kapcsolatunkba. Gyakorlatilag most ismét a randiidőszakunkat éljük. Jó vérfrissítésnek bizonyult a mögöttünk álló időszak, hiszen bár a szerelem sosem múlt el köztünk, tény, hogy négy év után már volt némi monotonitás a kapcsolatunkban" - mesélte a gyönyörű édesanya.

A vasárnapi Sztárban sztár harmadik élő adása nemcsak a nézőknek okozott meglepetést, Ramóna szakmai élete is hatalmas mérföldkőhöz érkezett aznap.

„Nemrég kezdtem érezni, hogy bár dolgozom, de valami feszít belül, mintha nem lennék tökéletesen a helyemen. Vágytam valami másra, valami újra a szakmai életemben. Ez az érzés előzte meg a TV2 felkérését, mintha csak bevonzottam volna. Amikor Fischer Gábor felhívott, szóhoz sem jutottam a meglepetéstől. Régi vágyam volt, hogy egy olyan formátumban kapjak lehetőséget, amiben nem valaki helyére állok be, hanem velem indul el, és ez lett a Dancing with the Stars" - mesélte Rami, aki nagyon boldog volt, mikor megtudta, hogy ki lesz a műsorvezetőtársa.

„Bucival nagyon jól működik köztünk a kémia. András nagyon pasi, én pedig nagyon nő vagyok, de emellett mindkettőnkben van valami az ellenkező nemből is. Tizen-egynéhány éve vagyunk jóban, és ez látszani fog az élőshow-kban. András biztonságot ad nekem. Tudom, hogy bármi is történik, ő ott áll majd mellettem és segít, ha kell. Természetesen ő is pont erre számíthat majd tőlem" - zárta le a TV2 újdonsült műsorvezetője.