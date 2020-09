Ahogy megírta tegnap a Life.hu, Polyák Lilla koronavírusos lett. A színésznő Facebook oldalán számolt be a hírről, emellett pedig kérte a sajtó diszkrécióját.

„Szeretném, ha első kézből, tőlem tudnátok, hogy engem is utolért a vírus második hulláma. Egy-két napja megfázásos tüneteket produkáltam, amit láz és gyengeség kísért. A teszteredmény pozitív lett, így most a családommal kéthetes karanténban vagyunk" - jelentette be.

Azonban most kiderült egy igencsak érdekes információ, miszerint Polyák Lilla és férje is részt vettek az Operettszínház premierpartiján, feltehetőleg itt kaphatta el a koronavírust. Az Operettben pedig emiatt el is maradnak az előadások. Az intézmény közleményben értesítette a vendégeket.