A Balázsék című rádióshowban tegnap reggel a bohóckodás mellett komolyabb vizekre eveztek Rákoczi Feriék. A koronavírus-járvány idején elkezdedődő oktatás volt a fő témájuk. A főműsorvezető pedig ki is fejtette véleményét, szerinte ebben az időszakban türelmesebbnek kell lenni, bár ugyanakkor következetesnek is - írja a Blikk.

"Nekünk is elképesztően megterhelő. Szorongunk, nem alszunk, állandóan ott a háttérzaj, a korona. Most időt kell hagyni, ha a gyerek most nem úgy oldja meg a matekot. Ha ez nem a felvételi éve, akkor egyszerűen azt tudod csinálni, hogy valami pici időt hagysz neki. De a szigort nem lehet elengedni" - vélekedett Balázs.