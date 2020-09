A szeptemberi kánikulát követően néhány nappal ezelőtt beköszöntött az igazi ősz, és vele együtt a hamisítatlan kirándulóidő. Bár a koronavírus-járvány miatt most nem ajánlott a határainkon kívülre utazni, nem kell otthon maradnod, ugyanis Magyarország számos csodát rejt, közöttük olyanokat, amelyeket még biztosan te sem láttál. A kirándulás, a szabad levegőn töltött idő mentálisan és fizikailag is feltölt, a pozitív élmények és a testmozgás pedig mind hozzájárulnak ahhoz, hogy erősebb legyen az immunrendszered. A Fedezd fel az őszi Magyarországot! című cikksorozatunk első részében Boldogkőváralját és annak környékét mutatjuk be neked. Ha kimozdulnál a napi nyüzsgésből, ott egészen biztosan megtalálod a számításodat, és a kirándulás után szinte újjászületve, felfrissülve, élményekkel feltöltekezve vetheted be magadat újra a napi tennivalókba.

Egy falat történelem: a Boldogkői vár

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Boldogkőváralja a Zempléni-hegység nyugati részén, a Hernád völgyének peremén fekszik. A település a boldogkői várról kapta nevét, amelyet a Zemplén őrszemének is neveznek. A hihetetlenül meredek, szinte függőleges falú sziklán álló festői vár nemcsak a Zemplén, hanem egész Magyarország egyik legkülönlegesebb vára, amelyet IV. Béla király idején, a tatárjárás után építettek. Ha érdekel a történelem és imádsz kirándulni is, ezt a helyet neked találták ki. A várban kívülről, közvetlen a falak alatt jól járható gyalogút vezet körbe. A felső várba érve találjuk a Palotaszárnyat, ahol helyet kapott egy ezer figurából álló ólomkatona-kiállítás, amely több híres csatát, többek közt a muhi csatát rekonstruálja: ez Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű látványossága. Emellett több kisebb gyűjtemény is várja a látogatókat, többek között helytörténeti-, ásvány-, címer- és zászlókiállítás, de azt is megnézheted, hogyan festett a korabeli várbörtön és kínzókamra. A vár leglátványosabb része az Oroszlánszikla, amely egy 20 méter magas sziklagerincen áll. A vár pincéjét és a várborozót a föld alatt összekötötték, így a látványosságok megtekintése után a várborozóban kapcsolódhatsz ki.

A magyar kultúra és írásbeliség mérföldköve, Vizsoly Boldogkőváralja szomszédságában, csupán néhány kilométerre fekszik Vizsoly, amit semmiképpen sem érdemes kihagyni, ha már a környéken jársz. Vizsolyt a legtöbben Károli Gáspár gönci református lelkész első teljes magyar nyelvű bibliafordításáról ismerik, sőt, ez tette a község nevét az ország határain kívül is ismertté. A fordítás egyik kiemelkedő mérföldköve a magyar nyelv és irodalmi stílus fejlődésének, megalapozója irodalmi nyelvünknek. A Károli Biblia kisebb-nagyobb revíziókkal több, mint száz kiadást ért meg, és máig a legnépszerűbb bibliafordítás a magyar nyelvterületen. Itt található a Vizsolyi Biblia Látogatóközpont is, amely magában foglalja a vizsolyi református műemléktemplomot, azaz hazánk egyik legősibb templomát. A látogatóközpont része a 2015 szeptemberében megnyílt nyomtatástörténeti múzeum is, amely már négy teremben kínál érdekes látnivalókat a történelem iránt érdeklődőknek.

Vizsolyban járva mindenképp érdemes ellátogatni a kőfejtőhöz is, amely geológiai bemutatóhely, A kőfejtő a földtörténeti harmadkorban, a miocén kori vulkanizmus eredményeként alakult ki.

Élvezd a természetet az Aranyos- völgyben! Innen nem messze fekszik az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület, ahol mindenképpen érdemes egy nagy sétát tenned. A környék növényekben gazdag, bokorerdők, pusztafüves sztyepprétek és a zárt sziklagyepek mellett visz el az utunk. A természetvédelmi terület geológiai szempontból is figyelemre méltó. A felhagyott kőbányák és andezitkibúvások is látványos csodákat rejtenek.

Szívd magadba a friss zempléni levegőt a Babuka-tónál! Vizsolytól 26 kilométerre Háromhután található a Babuka-tó , amely igazi turistacsalogató természeti környezet, madárcsicsergéssel és a friss zempléni levegővel. Létrehozója Bődi Gábor és családja, akiket a táj szépsége annyira megfogott, hogy egy névtelen forrás vizének felfogásával egy kis tavat létesítettek, később pedig kilátókat és pihenőket is kialakítottak, hogy ezzel is vonzóbbá tegyék a látogatók részére. A kilátók és pihenők remek tájékozódási pontok az arra járók számára, amelyek tulajdonképpen egy túraútvonal állomásai.