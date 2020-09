Hatalmas most a boldogság L.L. Junioréknál, hiszen megszületett Körtvélyessy Kingával közös kislányuk, Lili. Az örömhírt Facebookon osztották meg a rajongókkal, Junior apósa, Körtvélyessy Zsolt is nyilatkozott az unokájáról.

Szavak nincsenek erre a boldogságra. Ahogy a lányom, Kinga, úgy a kisunokám is igazi ajándék nekem az élettől. Elmondhatatlan, amit érzek, s alig várom, hogy láthassam Lilikét" - mondta a Borsnak a színész, aki jelenleg Kecskeméten próbál. "Ha Pesten lennék sem tudnék most bemenni Kingáékhoz a kórházba, nincs látogatás, de ha minden igaz, vasárnap hazaengedik őket, s addigra én is megérkezem. Akkor majd szűk családi körben megcsodáljuk a picit" - tette hozzá.

Lili egy nappal Dávidka születésnapja után született, amit Junior égi jelnek tekint, Körtvélyessy Zsolt pedig úgy gondolja, talán az élet megpróbálta ezzel a lehetetlent: Lilivel kárpótolja Lacit.

"Alig egyetlen nap van a születésnapjuk között. S míg az egyik nap a legmélyebb fájdalom, addig a másik a legtisztább öröm. S bár tudom, képtelenség, mégis talán az élet Lilivel próbálja kárpótolni Lacit" - mondta Körtvélyessy, aki szeretne jó nagypapája lenni veje mindkét gyermekének.