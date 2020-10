SelenaA mexikói-amerikai származású Grammy-díjas énekesnő, Selena Quintanilla Pérez igen hamar világhírű lett, mesés karrierjének egy brutális gyilkosság vetett véget. Selenával egy közeli barátja végzett nem sokkal a gyönyörű énekesnő 24. születésnapja előtt. Yolanda Saldívarral évek óta ismerték egymást, ő alapította a sztár rajongói klubját, és ő vezette a butikját is. Az eredetileg ápolónőként dolgozó Yolanda rendszeresen meglopta az énekesnőt, csakhogy egyszer lebukott, és kirúgta őt a sztár. Ezután egy vita hevében a nő hátba lőtte Selenát egy hotelszobában. Az énekesnő még lejutott a recepcióhoz, de annyi vért veszített, hogy nem tudták megmenteni. Gyilkosa élete végéig börtönben ül.

TupacA rapper sajnos nem csak zenei munkásságáról volt híres, hanem botrányos életéről is. Még a börtönt is megjárta, 11 hónapot ült, nem sokkal szabadulása után meggyilkolták. 1996 szeptemberében Las Vegasban egy Mike Tyson meccs után verekedésbe keveredett a sztár, majd barátjával elhajtottak egy autóval, ám nem sokkal később a piros lámpánál egy Cadillac állt le melléjük, amelyből tüzet nyitottak rájuk. A rappert több lövés is érte, míg társa megúszta egy karcolás nélkül. Tupac néhány nappal később elhunyt. Gyilkosa sosem lett meg, sokáig riválisát Notorious B.I.G-et gyanúsították, de nem találtak ellene bizonyítékot, őt nem sokkal ezután szintén az autójában lőttek le. Néhány éve azonban Keefe D, egy egykori bandatag azzal állt elő, hogy ő is abban az autóban ült, amelyből megölték a sztárt, meg is nevezte, kik voltak még ott, de azt nem, hogy ki adta le a lövést, csupán utalt rá, hogy Orlando Anderson volt a tettes. Egyelőre erre nincs bizonyíték.

John LennonA The Beatles gitárosa egy őrölt rajongójának esett áldozatául. Mark David Chapman 1980-ban lőtte le a legendás zenészt. A férfi órákig várt a háza előtt, ám amikor sztár és párja, Yoko Ono kijöttek, még nem lépett, csupán autogramot kért tőle. Ezt a pillanatot meg is örökítette egy fotós, és a legendás kép bejárta a világot, amin Lennon a gyilkosának ad aláírást. Ezután Chapman megvárta míg hazaértek, ekkor megszólította Lennont, aki megfordult, mire a férfi őt lövést adott le rá. Csupán azért gyilkolt, hogy híressé váljon, Elizabeth Taylor és Ronald Reagan megölése is a tervei között szerepelt.

Gianni VersaceA legendás divatmárka megalapítóját 50 évesen gyilkolták meg, a mai napig nem tudni a pontos indítékot. Versace Miami Beach-i villájából minden reggel sétára indult, 1997 nyarán Andrew Cunanan megvárta míg onnan visszaér, és lelőtte. Az elkövető néhány nappal később végzett magával is, méghozzá ugyanazzal a fegyverrel, amivel a divatmogult is megölte. Előtte már négy férfit meggyilkolt.

Dorothy StrattenAz év playboy nyuszijának választották meg a bájos szőkeséget 1980-ban, és a következő Marilyn Monroe-ként emlegették. Dorothy 18 éves volt csupán amikor megismerte a jómódú férfit, Paul Snidert, aki állítólag kifejezetten kereste a csinos, fiatal lányok társaságát. Később össze is házasodtak barátai hiába figyelmeztették az elvakult lány. Csakhogy a férfi betegesen féltékeny volt rá, Dorothy ezért más karjaiba menekült, majd el is váltak. Ám Snider ebbe nem tudott belenyugodni, és azzal csalta magához, hogy megbeszéljék a válási papírokat. Ekkor fegyvert rántott, és fejbe lőtte egykori kedvesét és saját magát is.