Az ősz nem csupán az az évszak, ami fokozatosan felkészít minket a téli hónapokra. Bronzba hajló színeivel, hűvösebb, ám még így is kellemes időjárásával kiválóan alkalmas a hosszabb séták, túrák megvalósítására. A koronavírus-járvány miatt, a csoportos időtöltés helyett válassz olyan léleksimogató programokat, melyekre eddig lehet, hogy nem is gondoltál. Hazánkban számos csodás hely vár arra, hogy felfedezd, ilyen a Gaja-szurdokban található vízesés is.