Ahogy azt korábban megírtuk, Vastag Csaba mindenkit meglepett, mikor színpadra lépett, mint Louis Armstrong. Először azzal hökkentette meg a közönséget, hogy megszólalásig hasonlított a világsztárra, aztán pedig azzal, hogy a hangja is elképesztően hasonlított Armstrongéhoz. Később az énekes elárulta, hogy ezt nagyon veszélyes módon érte el, most pedig azt is megmutatta, hogy Lady Gagává történő átalakulása során is kijutott neki a szenvedésből.