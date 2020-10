A legtöbb ember kifejezetten szereti a masszázst, ám amellett, hogy ez egy nagyon kellemes időtöltés, számos pozitív hatással is rendelkezik. A sportolók, ülőmunkát végzők, ízületi panaszoktól szenvedők sokat tudnának mesélni arról, hogy mi mindent köszönhetnek egy jó masszázsnak, de nem csak náluk alkalmazható a módszer, hanem bizony a kisbabáknál is.

A kisbaba első néhány hónapja meglehetősen monoton: etetés, altatás, pelenkázás, öltöztetés, fürdetés tölti ki a gyermek és a szülő minden idejét. Ugyanakkor ebben az időszakban meglehetősen sok probléma is felütheti a fejét a babával kapcsolatban, például hasfájás, nyugtalanság, alvási és evési nehézségek, amelyeknek megoldására sok esetben elég az egyszerű és természetes babamasszás is.



A babamasszázs pozitív hatásai

Jótékonyan hat az emésztésre

A baba bélcsatornája születéskor nagyon feszes és nem eléggé érett még, emiatt pedig sok csecsemőt kínoznak az elakadt bélgázok. A masszázs segít, hogy a bélcsatorna izmai ellazuljanak és a vastagbél mozgása erősebbé váljon, így akadályozva meg a gyakori szélgörcsöket vagy a székrekedést.

Oldja a feszültséget

Az első időszakban mind a babának, mind a szülőknek számos olyan helyzettel kell megbirkózniuk, amelyek feszültséget okozhatnak. A csecsemőnek minden új, minden rémisztő, s ez nyugtalansággal töltheti el, a szülők pedig a kialvatlanságtól, az egymást érő feladatoktól és kihívásoktól érezhetnek nagy nyomást magukon. A babamasszázs azonban egy olyan nyugodt pont lehet a napi rohanásban, amely meg tudja nyugtatni a felborzolt kedélyeket családi szinten.

Serkenti az étvágyat

Egyes csecsemők már az első pillanattól kezdve imádnak enni, azonnal ráéreznek a táplálkozás nyújtotta örömökre, míg mások kis noszogatásra szorulnak. A babamasszázs serkenti a kicsi emésztőrendszerét, javítja az étvágyát, így remekül alkalmazható, ha a gyermek valamiért nem túl lelkes evő.



Elősegíti a jobb alvást

Az evés mellett az alvás szokta a legnagyobb fejtörést okozni a szülőknek. Mikor és mennyit aludjon a kicsi, s egyáltalán hogyan lehet elaltatni, ha látszólag semmi kedve pihenni. Erre is kiválóan alkalmas a masszázs, hiszen ellazítja az izmokat, serkenti a vérkeringést és az oxigéndús vér áramlását, amely elálmosítja a babát, ráadásul passzívan át is mozgatja a testet, így a csecsemő még fáradtabbnak fogja magát érezni. Ezek pedig együttesen mélyebb és pihentetőbb alváshoz vezetnek.



A babamasszázs egyéb előnyei

Amellett, hogy a babamasszás számos fizikai problémára is gyógymód lehet, sokkal több, mint terápia. Ez a fajta együtt töltött idő, a gyengéd érintés, a simogatás és a közben kialakuló meghittség nagyban mélyíti a gyermek és szülő közötti kapcsolatot valamint erősíti a kötődést. A csecsemőknek, gyermekeknek igényük van a testi kontaktusra: ölelésre, simogatásra, bújásra, így a babamasszázzsal ezt az alapvető szükségletet is kielégítik a szülők. Az érintések közvetítésével a baba szeretete kap, érzi, hogy biztonságban van, s ez a testi-lelki-érzelmi fejlődését egyaránt támogatja. Érdemes tehát beiktatni a napi rutinba a babamasszázst is, hogy mind a szülők, mind a kisbabák élvezhessék az egész családra kiterjedő jótékony hatását.