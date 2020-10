A hideg, borús, őszi napok elengedhetetlen teendő listáján mindig szerepel a takarítás, a szelektálás. Bár ezek azok a feladatok, amire mindig nehezen szánjunk rá magunkat, amikor végzünk vele, mindig elégedetten és megkönnyebbülten sóhajtunk fel, mivel végre sikerült megszabadulni régóta gyűjtögetett, de soha nem használt kacatoktól, ezáltal sokkal rendezettebb, átláthatóbb képet kapunk a birtokunkban lévő tárgyakról és nem utolsósorban a lelkünknek is jó hatással van, hiszen, ha kívül rend van, az a léleknek is megnyugvás.

Azt gondoljuk, hogy a lomtalanításban, a szelektálásban csak a nekiindulás a nehéz, ha már belevágtunk minden megy magától, pedig ez koránt sincs így. Nem elég nekiállni, mikor egy-egy emlékekkel teli tárgyhoz hozzányúlunk, sokáig viaskodnak bennünk az érzelmek, mire képesek vagyunk racionális úton eldönteni, hogy valójában szükségünk van-e még az adott darabra. Általában nem a válasz, de nagyon rögös az út, mire ezt a döntést meghozzuk. Most összegyűjtöttünk néhány olyan praktikát, amelynek segítségével profi módon szelektálhattok és gyerekjáték lesz a lomtalanítás.

1. Lásd kívülről a helyzetet

Ha megvan az adott helyiség, vagy szekrény, doboz, polc, amit szelektálni szeretnél, akkor pakolj ki mindent egy helyre és készíts róla egy fotót. Ez azért szükséges, mert sokkal könnyebben át tudod látni, hogy pontosan mire is van szükséged, hogyha egyben látod az egészet. Ha készítesz róla egy fotót, segít külső szemlélőként átlátni, hogy melyek azok a tárgyak, ruhaneműk stb., amire ténylegesen szükséged van és melyek azok, amelyeknek évek óta feleslegesen tartasz fent helyet.

2. Haladj apránként

Nem kell az egész lakást egy nap alatt azonnal kiszelektálni, adj magadnak is időt, hogy átláss mindent, ami körülötted felhalmozódott és tervezd meg, hogy mikor melyik sarkot, szekrényt vagy szobát fogod kiselejtezni. Ez neked is segítséget nyújt, hogy ne őrülj meg már az elején a nagy kupi láttán és ha fokozatosan haladsz, mindent alaposan át tudsz nézni.

3. Ne halogasd az apró feladatokat

Az érthető, ha pár napig húzod-halasztod egy nagy ruhás szekrény kiselejtezését, de az apró feladatoknál nem éri meg várakozni és csak halogatni azok elvégzését. Ha csekkekről, munkahelyi papírokról van szó, jobb minél hamarabb nekiállni, mivel azok átnézése egyáltalán nem igényel órákat és minél hamarabb túlesel rajta, annál boldogabb lesz utána a pihenés.

4. Teremtsd meg a megfelelő környezetet

Ha takarításról, szelektálásról van szó, hajlamosak vagyunk felületesen csinálni azt. Pláne, ha tudjuk, hogy az elkövetkezendő időszakban a kutya se néz felénk. De abban a pillanatban, amint tudjuk, hogy valamelyik nap vacsoravendégeket várunk, vagy meglátogatnak bennünket a szülők a hétvégén, mindenkiben átértékelődik a rend és a tisztaság fogalma. Ha nehezen állsz neki a pakolásnak, csak gondolj arra, hogyha betoppan hozzád valaki, őt egy szép tiszta, rendszerezett lakásba szeretnéd meginvitálni.

5. Az a fontos, ami szem előtt van

Most tedd a kezedet a szívedre és válaszolj őszintén a következő kérdésre: Tisztában vagy vele, hogy mi rejt a nappalid alsó fiókja? És a többi fiók? Jól sejtem, hogy nem a válasz?

Ez a kérdés egy egyszerű tényre hívja fel a figyelmedet: bármilyen nehéz is bevallani, ami nincs szem előtt, arra valójában nincsen szükséged. A polcra, az asztalra csak azokat a dolgokat, ereklyéket, csecsebecséket, holmikat teszed, amelyek valami miatt fontosak, emlékezetesek a számodra vagy azért, mert napi szinten használod őket. Azok a tárgyak, amelyekkel csúfolásig teszed tele úgy a fiókokat, hogy azok már félig vagy már teljesen leszakadtak, csak foglalják a helyet, feleslegesen. Ebből kiindulva érdemes a szelektálásnál arra is figyelni, hogy mi az, ami nagyon fontos a számodra és azonnal helyet próbálsz neki keresni és mi az, amit csak odébb teszel és egy újabb fiók mélyére préselsz. Az utóbbitól gondolkodás nélkül kell megszabadulnod.