„Eddig is nagyon összetartó család voltunk, de Kálmánka érkezésével csak még nagyobb lett köztünk az összhang és a szeretet. A kisfiúról meg ne is beszéljünk, őt mindenki imádja, egyszerűen elolvadunk tőle" - kezdte mesélni a büszke nagypapa a Ripostnak. Azt is hozzátette, hogy a kis Kálmán imádja magát produkálni.

„Különleges érzéke van a zenéhez, születése óta imádja a zongora és a hegedű hangját, ami önmagában nem meglepő, hiszen a családban a zene szeretete veszi körül. Azon viszont alaposan elcsodálkoztunk, hogy már egyéves kora óta gyönyörűen énekli a gyerekdalokat. A húgom, Aliz, aki a 16 hónapos kisfiam keresztanyja, már akkor megmondta, hogy egy valódi kis csodagyerek, amikor a születése után először ránézett. Azt már szinte el sem merem mesélni, hogy a számokat is elsorolja tízig" - mesélte Nyári Edit, a kisfiú édesanyja.