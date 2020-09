Alec és Hilaria Baldwin öt közös gyermeket nevelnek, a színésznek rajtuk kívül egy lánya van még, Ireland Baldwin, akinek Kim Basinger az édesanyja. A sztárt sok támadás érte, mivel 62 éves, és mindössze két hete született meg a legfiatalabb kisfia, de ő úgy érzi, annak is megvannak az előnyei, ha valaki idősebben vállal gyereket: jobban értékeli. "Egy bizonyos szinten jobban értékeled. Amikor fiatalabb voltam, és a munka is elsődleges volt, meg kellett osztanom az időmet" - mondta a színész a The Ellen DeGeneres Show-ban.

A párnak hét év alatt öt gyermeke született, és nincs kizárva, hogy még bővül a család. "Azt szoktam mondani, hogy a feleségem gyűjtő. Vannak, akik autókat, mások órákat, műalkotásokat gyűjtenek. A feleségem csecsemőket gyűjt. Szereti a kicsiket. Mire a baba 3 éves lesz, és már nem lesznek olyan örömforrások, amit egy csecsemő nyújt, majd egymásra nézünk, és azt mondjuk: Ideje, hogy legyen mégegy" - mondta a színész az online bejelentkezés során.