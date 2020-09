Emily Ratajkowski nemrég szörnyű élményét osztotta meg a nyilvánossággal: a modellt karrierje elején zaklatta egy fotós. A modell kijelentése után a 29 éves színésznő, Nola Palmer is bevallotta: 17 éves volt, amikor Jonathan Leder fotós szexuálisan bántalmazta.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk a gyönyörű modell, Emily Ratajkowski a berobbanása előtt igyekezett minden fotózást elvállalni, hogy beinduljon a karrierje, amit végül a 2013-ban megjelent Robin Thicke Blurred Lines című klipjének köszönhet. Előtte viszont rengeteg fotózáson vett részt, többek között Jonathan Leder fényképésszel is dolgozott, aki az egyik alkalommal szexuálisan zaklatta őt.

A modell példáján felbátorodva a 29 éves színésznő, Nola Palmer az Instagram oldalán számolt be arról, hogy korábban, több, mint 10 évvel ezelőtt őt is molesztálta Leder - írja a Page Six.

Palmer elmondása szerint, amint meglátta Ratajkowski cikkét egyből előtört belőle a sírás és több napon keresztül fogalmazta magában, hogyan is mondhatná el, hogy vele is megtörtént ez a szörnyűség. Végül Instagram oldalán számolt be a történtekről.

"A Jonathan által okozott fájdalmat és traumát már egy évtizede hordozom magamban. Egészen addig mentem, hogy megváltoztattam a nevem, mert a régi túl szorosan kötődött hozzá, nem tudtam úgy kimondani, hogy ne jutott volna ő is eszembe" - írja közösségi oldalán a színésznő.

Palmer mindössze 17 éves volt, amikor Leder megkörnyékezte őt hátulról, testével a színésznő hátát nyomva. A színésznő bejegyzésében megköszönte a modellnek, hogy felszólalt, mert ezzel neki is erőt adott, hogy kiadja magából hosszú évek óta örzött titkát.

A fotós nem hagyta szó nélkül az őt ért vádakat.

"Tudod, kiről beszélsz, ugye? Ez a lány meztelenül pózolt a Treats! magazinnak, és szintén meztelenül ugrálta körbe Robin Thicke-t egy videóban.Tényleg akarsz találni valakit, aki szerint ő egy áldozat volt?" - nyilatkozta Jonathan Leder.