A dögös magyar DJ időről időre megörvendezteti követőit egy-egy szexi fotóval, a napokban feltöltött képe is dögösre sikerült. Metzker Viki a tükörben fotózta le kerek fenekét, ráadásul a párjának is üzent a képpel: "Most már tudom, hova tűnt az a sok desszert.." - írta Viki.