Olyanok, mint két tojás. A világhírű énekesnő, Lady Gaga és édesanyja nagyon hasonlítanak egymásra. Cynthia Germanotta 66 évesen is elképesztően gyönyörű.

Lady Gaga sokszor elmondta már, hogy nagyon szoros viszonyt ápol édesanyjával, Cynthia Germanottaval és húgával is. Édesanyja volt az, akitől megtanulta, hogy kitartó munkával és rengeteg alázattal milyen messzire juthat az életben.

A 66 éves édesanya az The Oprah Magazine-ban mesélt lányáról.

"Két dolgot tudtam biztosan a lányomról már születése óta: azt, hogy egy napon híres énekesnő lesz belőle, és azt, hogy neki van a legnagyobb szíve a világon" - mondta Cynthia.

Az asszony saját cikkében arról is mesélt, hogy Gaga önzetlensége és segítőkészsége már kiskorában is megmutatkozott, az iskolában is mindig kiállt azok mellett, akiket kiközösítettek.

Az énekesnő 2012-ben édesanyjával közösen egy Born This Way névre keresztelt jótékonysági szervezetet is létrehozott, amelyen keresztül fiataloknak segítenek. A szervezetet Cynthia vezeti, akinek - csakúgy, mint a lányának - szívügye a rászorultak támogatása.