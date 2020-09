Zámbó Jimmy 42 évesen hunyt el, fia Krisztián hamarosan ebbe az életkorba lép. Sokak szerint egyre jobban hasonlít legendás édesapjára, és ezzel ő maga is egyetért.

A Király 19 éve hunyt el tragikus körülmények között, Zámbó Jimmy csupán 42 éves volt, amikor itthagyta családját. Fia, Krisztián hamarosan ebbe az életkorba lép. Rajongói szerint egyre inkább hasonlít édesapjára.

„Egyre többször mondják, hogy mennyire hasonlítok apura, pláne, hogy hamarosan én is belépek abba a rettegett korba, amennyi idősen itthagyott minket„ – mesélte az énekes a Ripostnak.

Sajnos Krisztián rengeteg negatív kritikát is kap, és sokan úgy gondolják, édesapja szégyenkezne miatta. Ám ő mára megtanulta ezeket a véleményeket a helyén kezelni, így nem tudják őt megsérteni a kommentekkel.

„Igen, apu 19 évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elment, de őt sem az együttérzés, sem a szánakozó tekintetek nem tudják már visszahozni, ahogyan a pikírt, bántó megjegyzésekkel sem tudják tőle elvenni azt a rendkívüli tehetséget, amivel megáldotta őt a jóisten. Lassan húsz éve zúdítják rám a negatív, mocskolódó megjegyzéseket, úgyhogy nagyon is megedződtem a beszólásokat illetően. Egyesek szerint apu forogna a sírjában miattam, mások szerint Jimmy szégyene vagyok, de nem érdekel. Már nem tudtak megtörni ezek a rosszindulatú emberek, hiába is próbálnak eltiporni" – vallotta be Krisztián.