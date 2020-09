Szegedi "Fecsó" Ferenc alig egy hónapja még közös jövőt tervezgetett a nála 16 évvel fiatalabb párjával, Viviennel. Ám most úgy tűnik, szakítás lehet a vége a szerelemnek.

Fecsó a Glamour-gálára egy szőke hölggyel érkezett - aki nem mellesleg sokakat leendő exfeleségére emlékeztett sokakat, mivel a hölgy arcát maszk takarta. Ami azonban bizonyos volt már elsőre is, hogy ő nem Kiss Vivien, a luxusférj kedvese.

Később kiderült, hogy Fecsó kísérője, egy barátja felesége.

Vivien Szombathelyen van - válaszolt a Blikk kérdésére Fecsó először röviden, majd hosszabban: