A farmer alapdarabja a ruhatárnak, valószínűleg nincs olyan nő vagy férfi a Földön, akinek ne lenne legalább egy farmerje, de valószínűleg több is lapul a legtöbbünk szekrényben. Szerencsére ma már számtalan stílusú, szabású darab közül választhatunk. Na de nem mindig könnyű megtalálni a testalkatunkhoz vagy egyáltalán az alkalomhoz illő tökéletes farmert, pláne ha nem is értjük, mit takarnak az elnevezések. Most segítünk, hogy tisztán lásd, mi mit jelent, és hogy melyik passzol a leginkább hozzád!