Alma

Ismered a mondást? Napi 1 alma az orvost távol tartja. Nos, ha ez nem is feltétlenül igaz, tény, az almánál kevés egészségesebb gyümölcs létezik.

A tél egyik legkiválóbb vitamin és energiaforrása az alma, hiszen ez a gyümölcs hazánkban is megterem, így nem kell messziről Magyarországra szállítani, ennek köszönhetően az alma nem kamionokban érik be, így sokkal több hasznos összetevő marad benne. Nemrégiben írtunk arról, hogy, miért fontos, hogy ha csak teheted, szezonális gyümölcsöt válassz. Erről itt olvashatsz.

Holland és skót orvosok által végzett kutatási eredmény szerint terhesség alatt a rendszeres almafogyasztás csökkenti a gyermekben az asztma kialakulásának kockázatát.

Az almában találhatóak A- és B-vitaminok, illetve C-vitamin. A benne lévő ásványi anyagoknak köszönhetően remekül hat az emésztésre, rosttartalma is magas. Rosttartalmának egyharmadát a pektin adja, mely javítja az anyagcserét, savtartalma pedig serkenti a bélmozgást, így székrekedésre is ajánlott. Immunerősítő, ez többek között kálium-, kalcium-, cink- és jódtartalmának köszönhető. Természetes zsírégető hatása is van, így a fogyókúrázóknak érdemes akár saláta formájában beiktatniuk az étrendjükbe. A saláták készítéséhez használatos almaecet is közkedvelt a diétázók körében természetes zsírégető tulajdonsága miatt.

Az alma remekül karbantartja a hangszálakat. Ezért az énekesek vagy a színészek fellépés előtt előszeretettel fogyasztják.

Ezek mellett az alma segít számtalan krónikus betegség, például az asztma és a szívproblémák megelőzésében. Sőt, a héját is érdemes elfogyasztanod, mert tele van antioxidánssal, ráadásul rost- és vitamintartalma is magasabb, mint az alma húsának. A szárított almahéjból készíthetünk teát, ami kiváló hatású gyomor és bélbántalmak ellen.

A világ legnagyobb almája egy Japán kertben termett és 2005-ben bekerült a Guinnes Rekordok Könyvébe. A hatalmas gyümölcs 1,85 kg-ot nyomott,

Körte

Az almához hasonlóan a körte is szuper vitaminforrás. Egy közepes méretű gyümölcs elfogyasztásával biztosítjuk napi C-vitamin-szükségletünk 12, K-vitamin szükségletünk 10 százalékát, valamint káliumszükségletünk 6 százalékát. C-vitamin- és rostgazdagsága miatt fogyasztása nagyon jótékonyan hat a belek működésére, a reumatikus fájdalmakra és a légúti panaszokra.

Vizsgálatok szerint a körte az egyik leghatékonyabb ellenszer a másnaposság ellen. Kutatók szerint egy-egy iszogatós este előtt érdemes megenni egy körtét, a benne lévő enzimek és hatóanyagok ugyanis kiválóan segítik az alkohol lebontását.

A körtének nagyobb a pektintartalma, mint az almának, és segít kiüríteni a méreganyagokat a szervezetből.