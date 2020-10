Salma Hayek

Azt lehet mondani, hogy ahogy telnek az évek, egyre szexibb és bujább lesz az 54 éves színésznő. Látszik, hogy foglalkozik a külsejével és megjelenésével, és ő sem veti meg a testmozgást, ahogy az is, hogy nem törekszik a soványságra. Persze felesleg az egyáltalán nincs rajta, ő egy természetes szépség gyönyörű idomokkal.

Jennifer Lopez

Az 51 éves Jennifer Lopez borzasztóan keményen hajtja magát azért, hogy teste még ennyi idősen is tökéletes legyen, és az eredmény magáért beszél. Aki a közösségi oldalakon követi a színésznő és énekesnőt az láthatja, hogy a mozgás ennyi év alatt az élete fontos részévé vált, és szereti is megmutatni testét akár lengébb öltözékekben is.

Halle Berry

A színésznő már nem szerepel annyit, mint egykor, de a közösségi oldalain rendszeresen jelentkezik újabb és újabb fotókkal az életéről. Látszik, hogy kinézete szinte semmit sem változott, és az arca is éppen olyan, mint 10-15 évvel ezelőtt. Még ha gyanítjuk is, hogy ez nem csak a szerencsés genetika műve, és esetleg orvosok keze munkáját is dicséri a ránctalan arc, az is látszik, hogy nem vitte túlzásba a szépészeti beavatkozásokat, nem lett egy mimikátlan múmia, mint sokan mások, akik nem tudtak méltósággal megöregedni.

Jennfier Aniston

A Jóbarátok sztárja elképesztően néz ki még 51 évesen is, és azt is tudjuk, hogy mennyit tesz azért, hogy ez ne változzon. Sokat segít, hogy imád sportolni, és imád új dolgokat kipróbálni. Azt vallja, hogy kell is a változatosság, hiszen a teste és az izomzata egy idő után hozzászokik az egyes gyakorlatokhoz, ezért érdemes időről időre "sokkolni" a szervezetét valami merőben mással. nagyon őgy tűnik, hogy neki bevált ez a taktika!