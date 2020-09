A brit kormány szeptemberben jelentette be, hogy a járvány terjedésének megállítása érdekében újabb szigorításokat vezet be, amelyek közé az is hozzátartozik, hogy hat főnél nagyobb csoportosulásokat nem engedélyeznek senkinek, ebbe a királyi család is beletartozik. A szabályok értelmében ez a közterületek és a szórakozóhelyeken kívül a háztartásokra is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy brit karácsonyi hagyományokat idén teljesen felrúgja a koronavírus.

"A királynő dühös, a személyzetnek azt mondta, ami sok, az sok. Abszolút példátlan, amit kérnek tőle. Mindenki igyekszik a szabályok alapján élni az életét, de úgy érzik, hogy túl messzire mentek azzal, hogy a családokat szétszakítsák karácsonykor is" - mesélte a The Sunnak egy bennfentes.

A brit királyi család tagjai a hagyományok szerint Sandringhamben töltik a karácsonyt, előtte a Buckingham-palotában tartanak hivatalos vacsorát, amikor az udvar dolgozóinak is megköszönik az egész éves munkájukat.

Az informátor szerint a királynő ugyanúgy megtartja majd a Buckhingam palotában a vacsorát, csak megválogatja, hogy kit fog meghívni az ünnepségre.