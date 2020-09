Ahogy azt korábban megírtuk, Balázs Pali tavaly megvált ikonikus fürtjeitől. Akkor a Mokkában azt mondta, szeretne megújulni, új vizekre evezni zeneileg, új közönséghez eljutni, ehhez azonban úgy érezte, neki is meg kell újulnia.

"Ez egy személyes döntés volt. Úgy éreztem, hogy bár folyamatos a színpadi jelenlétem, mégis keveset látott, hallott belőlem a közönség, amin mindenképpen változtatni szerettem volna. Így is tettem, s ezzel a díjjal most egy visszaigazolást kaptam: ismét jó úton haladok" - mondta Pali, aki nemrég Fonogram-díjat is kapott a teljesítményéért. Azt is elmesélte, ki inspirálta őt a változásra.

"Az idő múlásával, minden és mindenki változik. Szükség van a vérfrissítésre, épp úgy, ahogyan a legnagyobb világsztároknak is. Ott van például Bon Jovi. Mindig is sikeres volt, mégis időről-időre megújul, ami engem nagyon inspirál" - írta meg a Bors.