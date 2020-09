Az énekes lélegzete szinte elakadt, amikor meglátta az egyedi, kézzel készített esküvői koronákat. Emilio szívesen látna feleségén egy ilyen darabot, ám Tina még a gondolattól is kiborult.

Ismét jóbarátaikhoz vette az irányt az Emilio família. A látogatás azonban nem várt fordulatot vett akkor, amikor a családi jóbarátok felajánlották, megmutatják azt az üzletet, amelynek még külföldről is csodájára járnak. Itt készülnek ugyanis azok az egyedi, esküvői koronák, amelyek a legtöbb menyasszony legnagyobb álmai. Emilio egyet meg is előlegezett feleségének.

„Olyan csodálatosak ezek a koronák, nem lehet betelni a szépségükkel. Tinán sosem láttam még ilyet, de biztos vagyok benne, hogy gyönyörű lenne vele, pompásan állna neki. Nem kérdés, hogy legszívesebben azonnal megkoronáztatnám az én imádott feleségem" – mondta Emilio, akinek felesége határozott nemmel reagált a felvetésre.

„Nem tudtam, hogy van egy ilyen üzlet, ahol speciálisan erre szakosodtak, hogy elkészítsék az esküvői koronákat. Persze, hogy elgyönyörködtem a látványukban. Imádom, ami csillog-villog, ezek pedig csodálatosak voltak. Emil egyből belelkesedett, hogy egyet nekem szán, de szó sem lehet! A mi esküvőnk már megvolt. Akkor még nem tudtam, hogy léteznek ilyen csodák. Most jól megjegyeztem ezt az üzletet és bár a lányaink még nem tartanak ott – és egyébként is, ők majd eldöntik milyen esküvőt szeretnének – amikor aktuális lesz, eszükbe juttatom majd, hogy van egy ilyen, egyedi fejdíszeket készítő üzlet is" – árulta el a Sláger TV-n látható Drága családomban Tina.