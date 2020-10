Mindenki szereti a jól megszokott ízeket és fogásokat, ám általában mindenkinél eljön az az idő, amikor egyszerűen beleun a szokásos ételekbe. S akkor jön a nagy kérdés: Mit is főzzek ma?



Kulebjaka

A kulebjakát az orosz gasztronómiának köszönhetjük, amely nem más, mint egy hallal vagy hússal töltött sós sütemény, egyfajta pite, ha nagyon szeretnénk összehasonlítani valamilyen magyar fogással. Az alapja a leveles tészta, ennek a felét tesszük tepsibe, majd ráhalmozzuk a tölteléket – ez általában egy rizsalapú és hússal vagy hallal gazdagított pástétom - végül az egészet befedjük a tészta másik felével, összenyomkodjuk a széleket, megkenjük tojással a tetejét és a sütőben készre sütjük. Különleges, finom és igen laktató – pont a téli estékre való vacsora.

Dhal

A dhal az indiai konyha egyik legkedveltebb fogása, amely lehet egytálétel vagy akár köret is, attól függően ki hogyan készíti és kinek mekkora az étvágya. Az alapja lehet bármilyen hüvelyes: sima, vörös vagy fekete lencse, bab vagy sárgaborsó, a lényeg, hogy főzelékszerű, sűrű, krémes fogást kapjunk, amelyet gazdagon fűszerezünk. A hagyományos dhal legfontosabb fűszere a kurkuma, de tehetünk bele koriandert, gyömbért, fokhagymát, garam salatát és csilit is. A dhalt kínálhatjuk húsok mellé köretnek – mivel eredendően ez egy vegetáriánus fogás -, de rizzsel vagy különféle egzotikus pékáruval pl. naan kenyérrel igazán autentikus. Egy hideg, őszi/ téli estén nincs is jobb, mint egy forró, fűszeres dhal, amely felmelegíti a testünket és a lelkünket egyaránt.

Frittata

A frittata voltaképpen egy nagyon kiadós, olasz módra készült rántotta vagy inkább egy jó vastag tojáslepény. Ez kiadós reggelinek vagy könnyű ebédnek, vacsorának való étel, amelynek az elkészítése gyors, nem igényel semmilyen konyhai előképzettséget és igazából bármit beletehetünk, amit a hűtőben találunk. Alapja a villával felvert tojás, amelyet gazdagíthatunk lepirított hagymával, sonkával, szalonnával, juhtúróval, kecskesajttal, de akár piros húsú paprikával is feldobhatjuk. Egyszerűen a kiválasztott hozzávalókat szórjuk az elhabart tojásba, öntsük a keveréket egy sütőbe is tehető – tehát nem műanyag fogantyús – serpenyőbe, süssük addig, amíg az alja meg nem szilárdul, majd tegyünk a tetejére paradicsomkarikákat és hintsük meg reszelt sajttal. Toljuk a sütőbe és készítsük remegősre vagy lepény keménységűre - ízléstől függően. Salátával vagy friss kenyérrel reggel, délben és este is fogyaszthatjuk.