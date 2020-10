Lillafüred voltaképpen Miskolc része, mondhatni a miskolci agglomerációban és a Bükk-vidékén húzódó település, amely számos csodás kirándulási lehetőséggel kecsegtet. Miskolcról és környékéről már írtunk korábban, most pedig kifejezetten Lillafüred látnivalóit vesszük kicsit jobban górcső alá.



Hámori-tóA Garadna völgyében található Hámori-tó a Szinva patak mésztufagátjának hatására keletkezett, ám mai mérete és kinézete a Fazola-kohónak köszönhetően alakult ki. Minden évszakban csodás kirándulócélpont: télen korcsolyázhatunk rajta, míg a melegebb időben csónakok és vízibiciklik fodrozzák a tó felszínét, amelyen visszatükröződik a Palotaszálló képmása. Ha valaki csak kisebb sétára vágyik, akkor érdemes körüljárnia a tavat, de a baloldalán egy túraút is indul, ha nagyobb kirándulásra szottyanna kedvünk.

Függőkert és vízesésA függőkertet a Palotaszálló építésekor hozták létre. Mivel a hotelt a dombtetőre tervezték, így a meredek emelkedőt egy teraszos, támfalakkal megerősített sétánnyal stabilizálták, ez lett a függőkert. A sétány és a teraszok külön tematikával rendelkeznek, amelyről a nevük is árulkodik: vízesés terasza, fiatalság terasza, virágok terasza, zene terasza, költészet terasza, szobrászat terasza. Amellett, hogy a függőkert meglátogatása igazán romantikus program, egyben a művészetet és a természetet kedvelők is biztosan élvezni fogják a sétát, hiszen olvashatunk itt kőbe vésett verset, ugyanakkor csodás kilátás nyílik az ország legmagasabb (20 méteres) vízesésére, de a legalsó teraszról bejuthatunk az Anna-barlangba is.

Anna-barlangAz Anna-barlang valódi ritkaságnak számító mésztufabarlang, így a meglátogatása már csak ezért is kihagyhatatlan, ha Lillafüreden járunk. Az egész világon mindössze 6 hasonló képződmény létezik, ezért mindenképpen érdemes felfedezni a barlangjáratokat, ahol a különleges kőzetek és növényi fosszíliák mellett bizony patkósorrú denevérekkel is találkozhatunk. Októberben 10.00 és 15.00 óra között indulnak vezetett túrák minden kerek órában, amely során kifürkészhetjük a látogatható 208 méter hosszú járatok minden titkát.



Szent István-barlangHa már barlangoknál tartunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a Szent István-barlang mellett sem, illetve nem járhatunk Lillafüreden anélkül, hogy meg ne néznénk a benne található bámulatos cseppköveket. A 170 méteres látogatható szakaszon megcsodálhatjuk a barlang látványos oldásformáit, mint amilyen az Anyóstorok vagy a Mamut-fogsor, bejárhatjuk a termeit, mint a Kilátó, a Színházterem vagy a Nagyterem, s természetesen gyönyörködhetünk a különleges cseppkőképződményekben is. Az Anna-barlanghoz hasonlóan itt is 10.00 és 15.00 óra között, óránként indulnak a tárlatvezetések.

Erdei kisvasútGyerekeseknek és az örök gyerekeknek egyaránt kihagyhatatlan program az erdei kisvasút, amely eredetileg ugyan teherszállításra épült, ma azonban a turisták igazi kedvence. A teljes pálya Miskolc és Garadna között húzódik, de Lillafüreden is van állomása. Az emelkedőkön, völgyeken, erdőn át zakatoló keskeny nyomtávú vonat csodás látnivalók mellett pöfög el, ráadásul a hideg időszakban hagyományos kályhával fűtik a szerelvényt, így késő ősszel még nagyobb élményben lehet részünk, ha jegyet váltunk rá. A menetrendről érdemes előre érdeklődni, mert évszakonként változik.

ŐskohóA kisvasút tényleg mesebeli tájakon zakatol: alagutakba bújik be és völgyek, vizek felett átívelő hidakon suhan át. Az egyik megállójában azonban egy időutazáson is részt vehetünk. Az erdei kohó vagy más néven az újmassai őskohó, hazánk egyik legjelentősebb ipari műemléke. A fatüzelésű nagyolvasztót Fazola Frigyes építtette, sőt a Hámori-tó létezését is neki köszönhetjük, ugyanis a hámorok működtetéséhez víztározóra volt szükség, ezért duzzasztógátat kellett építeni, így jött létre a mai Hámori-tó. A kohó az 1870-es évekig üzemelt, majd miután a vasgyártás áttelepül a Miskolc és Diósgyőr közötti területre, a kohót otthagyták az enyészetnek. Rekonstrukcióját az '50-es években kezdték meg, manapság pedig a részben eredeti formában helyreállított kohót láthatjuk, illetve betérhetünk az olvasztó melletti Massa Múzeumba vagy megnézhetjük a vasverőt is. A kohó egész évben látogatható, a múzeum október 31-ig csütörtökön, pénteken és szombaton van nyitva 10.00-16-00-ig, november 1-től április 30-ig viszont zárva tart.



Pisztrángtelep és erdei halsütödeA lillafüredi kedvcsinálót pedig egy gasztronómiai ajánlóval zárnám, amely nem más, mint az erdei halsütő, ahol bizony frissen fogott és remek pisztrángot lehet enni. Az utóbbi években nyílt egy étterem is a pisztrángtelep mellett, de az igazi, vadregényes élményt akkor is az erdei halsütöde adja. Érdemes kipróbálni, mert bár nincs nagy választék, amit kapunk – mind íz, mind élmény tekintetében – az bizony felejthetetlen. Aki szereti a halat, az szuvenírként pedig vihet haza füstölt pisztrángot vákuumozva, hogy otthon is élvezhesse a pisztrángtelepen tenyésztett halak egyedülálló ízét. A nyitvatartásról érdemes érdeklődni, mert szezonálisan változik.

A top 7 programon kívül egyébként még számos látnivaló várja a turistákat Lillafüreden, hiszen van itt ősemberbarlang, kalandpark, libegő, tanösvény, de át lehet kocsikázni a Diósgyőri várhoz vagy a Szalajka-völgyébe és még hosszan sorolhatnám a környék előnyeit, de nem teszem...Ha tetszett a kis kedvcsináló, akkor irány Lillafüred és fedezzétek fel ti magatok a többi csodát.