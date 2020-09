A sorozatsztár anno filmbéli párjába szeretett bele, és hozzá is ment feleségül. Sőt, nem ez volt az első ilyen eset Gabriela Spanic életében. Elképzelhető, hogy a Dancing with the Stars próbái alatt is közel kerül táncpartneréhez?

Sokszor megesett már, hogy a filmek, sorozatok forgatásán a szereplők nem csak a forgatókönyv szerint esnek szerelembe, hanem valóságos vonzalom alakul ki köztük.

Ez megtörtént Gabriela Spanic-kal is, ugyanis sorozatbeli partnerével, Miguel de Leonnal egymásba szerettek. Ráadásul nem csupán futó kalandról volt, szó, össze is házasodtak.

„Sokat lehet olvasni ilyen kapcsolatokról, a kérdés tehát nem az, hogy ilyen szerelmek léteznek-e, sokkal inkább az, ezek az érzések mennyire bizonyulnak tartósnak. Én erre azt tudom válaszolni, annak idején még Venezuelában beleszerettem a partnerembe, Miguel de Leonba, s neki ki is mondtam a boldogító igent. Hét évig voltunk házasok, s ez volt a leghosszabb kapcsolat az életemben. Szóval, a tévében látottak, igenis valósággá tudnak válni. Később is megesett, hogy összejöttem egy partneremmel, de ezt inkább igyekszem elfelejteni. Maradjunk annyiban, hogy a volt férjemről sokkal szebb emlékeket őrzök" – árulta el a Borsnak a színésznő.

A TV2 Dancing with the Stars című showműsorában is egy igen sármos férfi lett Gabriela párja, aki ráadásul folyékonyan beszél spanyolul is, így remekül kijönnek egymással.

„A Dancing with the Stars szerkesztői mellett az isteni gondviselésnek köszönhetem, hogy Andrei lett a párom a produkcióban. Önmagában már az is sokat segít, hogy kitűnően beszél spanyolul, mert ennek hiányában nyilván sokkal döcögősebben mennének a próbák. De Andrei nem csak kitűnő táncos, hanem remek tanár is, hihetetlen, hogy mindig ráérez, miként kell instruálnia engem. Mára már kis túlzással azt is mondhatom, egész nap bírnám a táncot, élvezem, ahogyan egyre magabiztosabb vagyok"