A Paula és Paulina sztárja, Gabriela Spanic a TV2 Dancing with the Stars című műsorában kapott szerepet, ezért egy ideig biztos hazánkban fog élni. A színésznő a Life.hu-nak elárulta, mennyit változott az élete a híres sorozat után, és arról is beszélt, kivel tölti el az idejét Magyarországon.