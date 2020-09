A műsorvezető bevallotta, igazi kávéfüggő. Tilla nem is keveset fogyaszt a feketéből, napi nyolc kávéig is elmegy. Ám azt állítja, neki semmi baja tőle.

„A kávé világnapja alkalmából megiszom a mai 8. kávémat! Igen 8, ebből 2 volt koffeinmentes, de én mindig kávézok és semmi bajom! A kávé jó, és sok embernek nem dobog be tőle a szíve, ez nem mindenkire igaz!" – írta a posztjához.