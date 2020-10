Fásy Zsüliett elképesztő fogyásáról már jó pár hete cikkeznek az újságok. A fiatal lány 43 kilótól szabadult meg, legutóbb pedig egy érdekes infót is elárult magáról, nem csak testsúlya, de lábmérete is csökkent.

Fásy Ádám lánya teljesen átalakult és imádja a testrefeszülő ruhákat, amiket most már büszkén viselhet, így a több éves kitartó munka meghozta a gyümölcsét. Zsülinek teljes gardróbcserére volt szüksége, hiszen az eddigi XL-es ruháit M-es és S-es méretre váltotta. Sőt még a lábmérete is változott, 38-ról 37-re.

"Volt, hogy nem is találtam már magamra ruhát, úgyhogy kész kínszenvedés volt a vásárlás, bár hozzáteszem, hogy akkor is jól éreztem magam a bőrömben, mivel nem éreztem, hogy mekkora terhet cipelek, viszont most már tudok különbséget tenni" - mesélte a Borsnak.