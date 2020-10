Pires jelenleg is Brazíliában él, ahol a mai napig ismert színésznő. TMostanában is szokott szappanoperákban játszani, de ezek mellett nagyszabású mozifilmekben is feltűnik. Olyannyira sikeresen, hogy a 2015-ös Nise: The Heart of Madness című drámában nyújtott alakításáért a Tokiói Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a legjobb színésznő díját.

Gloria hatalmas, barna hajkoronája az imidzsévé vált a 90-es években, mostanra viszont büszkén viseli ősz hajtincseit. Ez nem is csoda, hiszen így is meseszép: