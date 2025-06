Nem zár be végleg a Squid Game-univerzum: ez beszélik az iparági források

A harmadik évadot a Frontember és a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett "találkozása" zárja - amelyben a színésznő a toborzót alakítja. A feltűnése csak pár másodperces, de a rajongók már most odavannak a lehetőségtől is, hogy Blanchett lehetne spin off egyik főszereplője.