Pamela Anderson modellként már túl van karrierje fénykorán, mégis állandó fókuszban van. Az újságírók, lesifotósok és rajongók kereszttüzében élő szépség ugyanis megunhatatlan, mindenkinek mozgatja a fantáziáját.

Nyáron például megmutatta anyaszült meztelen testét az 53 éves modell, nemrég pedig az a hír járta, hogy a karantén alatt újból rátalált a szerelem. Most azonban egy régi fotója kelt újból szárnyra, ami még a plasztikai beavatkozásokat megelőző időszakban készült. Be kell látni, Pamela a műtétek nélkül is őrülten szexi volt.