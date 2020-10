A New Jersey-ben élő fiatal fiú, Justin Stewart sokáig szenvedett eldeformálódott arca miatt, hiszen iskolás korában rengetegen csúfolták. Mára azonban minden megváltozott, sikeres modell vált belőle, emellett pedig büszkén vállalja, hogy külseje eltér a megszokottól.

Justin egy olyannyira ritka genetikai betegségben szenved, amelyből eddig a világon összesen 1100 esetet regisztráltak. A neve frontonasalis dysplasia, ami az arc egyes részének, leginkább az orr torzulásával jár.

A New Yorkban található We Speak Model Management pedig ritka problémákkal és betegségekkel küzdő modelleket gyűjti össze, hogy azok is részt vegyenek a megjelenített termékek kampányában, akik nem hétköznapiak.