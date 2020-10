A cég a havi vérzés természetességére szeretné felhívni a figyelmet, a rengeteg stigmatizáló véleménnyel szemben.

Az Intimina nevű egészségügyi termékeket forgalmazó vállalattal közreműködve alkották meg a tipikus mensi-színt. Az ügy érdekében pedig az, hogy a havi vérzésről való kommunikáció gendersemlegesen történjen. A menstruáció ugyanis a transzneműeket, illetve a hagyományos női-férfi szerepeken kívül helyezkedőket is érinti. Sőt, a cisznemű hölgyek közül sokan abszolút nem is véreznek - számolt be a CNN.

A Pantone új színe csupán normalizálni szeretné a menstruációs időszakott, hogy a kultúrában, a társadalomban és a mindennapokban elfogadottak legyenek a nehezebb napok.