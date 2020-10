A rapper még júliusban jelentette be várandósságát közösségi-oldalán, a pici pedig pár nappal ezelőtt, szeptember 30-án meg is született.

Nicki és férje még tavaly októberben házasodtak össze,ám a kapcsolatuk közel sem volt problémamentes. Még fiatalabb korukban is jártak, de akkor különváltak az útjaik. Sőt, Kenneth még börtönben is ült: szexuális bűnözőként, sőt emberöléssel is megvádolták. Mindezek ellenére a szerelmesek két éve egymásra találtak, azóta pedig töretlen a boldogságuk.