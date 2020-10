Az énekes éppen koncertezett vidéken, amikor értesült a szörnyű hírről: kisfiát baleset érte, épp az életéért küzdenek a mentősök.

„Csilla üvöltött a telefonba, embertelen hangon tette, nem is értettem, mit mond, csak azt, hogy Dávidkát újraélesztik már 5-10-15 perce. Tudtam, hogy ennyi idő után már sérül az agya..." – mesélte az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban.

Junior azonnal lemondta a többi koncertjét, és autóba pattant.

„260 kilométer volt az út, majdnem négy óra. Imádkoztam, hogy ne vegye el tőlem az élet! Püföltem az autó üvegét, be is ütöttem, elájultam többször is, a testőr locsolt fel az autóban, hogy magamhoz térjek. Pokoli volt a tehetetlenség"

A mentősök hiába próbálták két órán át újraéleszteni a kisfiút, nem sikerült. Junior nem tudta, hogyan mondja meg Lacikának, hogy az öccse nem jön többé haza. Anyukája, Csilla teljesen összeomlott, így rá hárult a szörnyű feladat.

„Gyászterapeuta segítségével mondtam el Lacikának, hogy mi történt. Könyveket, meséket olvastunk, amiken keresztül megérthette, mi az a halál. A temetésre nem vittük el, azt gondoltam, az túl sok lenne neki.Amikor először kimentünk a kis sírhoz, Lacika kérte, hogy vegyük ki a földből a testvérét, összeszorult szívvel próbáltam mondani, hogy azt nem lehet" – mesélte a Blikknek Junior.